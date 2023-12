L’herbier dessiné (à partir de 10 ans) – Sur inscription (Gratuit) Canal du Montaut Carcans, 26 mai 2024 09:00, Carcans.

Carcans,Gironde

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2022

Accompagnés d’une dessinatrice et d’une animatrice nature de la réserve, venez vous initier au dessin et à la botanique. Les plantes, par leurs couleurs et leurs formes variées sont de formidables sources d’inspiration.

Dessinez votre herbier lors d’une matinée dans cet espace protégé.

Informations pratiques :

matériel dessin fourni.

Réservation dans vos offices de tourisme Médoc Atlantique..

2024-05-26 fin : 2024-05-26 13:00:00. .

Canal du Montaut Le Montaut

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de la Nature 2022

Accompanied by a draughtswoman and a nature guide from the reserve, come and learn about drawing and botany. Plants, with their varied colours and shapes, are great sources of inspiration

Draw your herbarium during a morning in this protected area.

Practical information

drawing material provided.

Reservation in your Médoc Atlantique tourist offices.

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza 2022

Venga a probar el dibujo y la botánica con la ayuda de una dibujante y un guía de la naturaleza de la reserva. Las plantas, con sus variados colores y formas, son una magnífica fuente de inspiración.

Dibuje su herbario durante una mañana en este espacio protegido.

Información práctica :

se proporciona material de dibujo.

Reservas en su oficina de turismo de Médoc Atlantique.

Im Rahmen des Fête de la Nature 2022

Begleitet von einer Zeichnerin und einer Naturvermittlerin des Naturschutzgebiets können Sie sich in das Zeichnen und die Botanik einführen lassen. Pflanzen sind mit ihren Farben und Formen eine wunderbare Inspirationsquelle.

Zeichnen Sie Ihr Herbarium an einem Vormittag in diesem geschützten Gebiet.

Praktische Informationen :

zeichenmaterial wird bereitgestellt.

Reservierung in den Fremdenverkehrsbüros des Médoc Atlantique.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Médoc Atlantique