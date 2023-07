Trophée Coureurs d’écumes 2023 Canal d’Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Soorts-Hossegor Trophée Coureurs d’écumes 2023 Canal d’Hossegor Soorts-Hossegor, 16 juillet 2023, Soorts-Hossegor. Soorts-Hossegor,Landes Traversée d’Hossegor à la nage.

Canal d’Hossegor

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Crossing of Hossegor by swimming Travesía a nado por Hossegor Durchschwimmen von Hossegor

