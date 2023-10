stage de flûte, thème « scottish, zwiefacher » Canal des Arts, Cognin (73) stage de flûte, thème « scottish, zwiefacher » Canal des Arts, Cognin (73), 6 avril 2024, . stage de flûte, thème « scottish, zwiefacher » Samedi 6 avril 2024, 13h00 Canal des Arts, Cognin (73) 60 L’AMTRAD organise 3 stages de flûte avec Solène RIOT 11 novembre: bourrées 3 temps 27 janvier, la polka et ses variantes 6 avril: scottish, zwiefacher plius de détails: https://amtrad.net/event/bouree-3-temps/ inscription: https://www.helloasso.com/associations/amtrad/evenements/stage-de-flutes source : événement stage de flûte, thème « scottish, zwiefacher » publié sur AgendaTrad Canal des Arts, Cognin (73) 51, Route de Lyon

Lieu Canal des Arts, Cognin (73) Adresse 51, Route de Lyon Canal des Arts, 73160 Cognin, France

