Seclin Balade à la découverte des plantes sauvage comestibles et médicinales le long du canal de Seclin canal de Seclin Seclin, 13 mai 2024 12:00, Seclin. Balade à la découverte des plantes sauvage comestibles et médicinales le long du canal de Seclin Lundi 13 mai 2024, 14h00 canal de Seclin Sur inscription Lundi 13 mai de 14h à 15h30 Au cours de vos balades, sans doute avez-vous déjà croisé des plantes sauvages ? Peut-être vous êtes vous déjà demandés si ces dernières étaient comestibles ou toxiques ? L’objectif est de s’initier à l’identification des plantes sauvages pour leur enlever cette image de « mauvaises herbes » alors qu’elles peuvent présenter un intérêt gustatif, nutritif ou médicinal. -Guide : Jeannine Houdart

-Rendez-vous avenue des Marronniers, 59113 Seclin

-Tarif adhérent gratuit / non adhérent 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans canal de Seclin avenue des marronniers Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-13T14:00:00+02:00 – 2024-05-13T15:30:00+02:00

