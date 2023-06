Ateliers Nature Canal de Roubaix Roubaix, 8 août 2023, Roubaix.

Ateliers Nature Mardi 8 août, 14h00 Canal de Roubaix Sur inscription

Le centre social Fresnoy Mackellerie vous propose des après-midi au coeur de l’été pour découvrir l’écoquartier de l’Union via différents ateliers variés, ludiques et pédagogiques pour petits et grands pour apprendre en s’amusant.

Soyez au rendez-vous !

Au programme du 8 août, deux ateliers animés par la maison de l’eau, de la pêche et de la nature :

Bar à tisane avec dégustation

Réalisation de lingettes lavables

Inscrivez-vous auprès de Rémi au 03 20 24 13 45.

Cet événement est proposé par le centre social Fresnoy Mackellerie.

Canal de Roubaix Quai de Calais Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 13 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T14:00:00+02:00 – 2023-08-08T16:00:00+02:00

2023-08-08T14:00:00+02:00 – 2023-08-08T16:00:00+02:00

Atelier Nature

Centre social Fresnoy Mackellerie