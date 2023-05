Visite de l’usine hydroélectrique de la Manu Canal de la Manufacture Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Visite de l’usine hydroélectrique de la Manu Canal de la Manufacture, 19 juillet 2023, Châtellerault. Visite de l’usine hydroélectrique de la Manu 19 juillet et 16 août Canal de la Manufacture Gratuit, sur réservation. Carte d’identité et chaussures fermées obligatoires Datant de 1824, la barrage hydroélectrique a été mis en service 100 ans plus tard environ pour alimenter la Manufacture d’armes. Passé ces portes on découvre 4 énormes turbines, leur fonctionnement, mais également toute la maintenance qui en découle. Un peu plus loin, nous ressortons en extérieur pour découvrir la passe à poissons permettant aux espèces migratrices de passer le barrage. Un système aussi impressionnant que fascinant. À ne pas louper! À partir de 12 ans, sur réservation.

À partir de 12 ans, sur réservation.

Obligatoire: carte d'identité et chaussures fermées.

