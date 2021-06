CANAL DE LA GARONNE A VELO 117 Animation Jeunes, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, La Bastide-de-Sérou.

CANAL DE LA GARONNE A VELO

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à 117 Animation Jeunes

(Durant les journées , le groupe sera en itinérance, sur la ville de Bordeaux, empruntera la « vélodyssée » pour rejoindre Lacanau. L’hébergement sera effectué au campings « Le Médoc Bleu » – 33121 CARCANS). Ce séjour vise à emmener 15 jeunes, adolescents et pré-adolescents, de 9 à 14 ans à la découverte des patrimoines Naturels et Culturels parcourant la « Vélodyssée » et voie verte de la forêt Landaise, ainsi que travailler sur l’écocitoyenneté et la débrouillardise urbaine (sur Bordeaux). Le séjour se déroulera en 5 étapes et les nuitées serons assurée sous tente en camping. Ce séjour a aussi pour vocation de sensibiliser les jeunes à la beauté naturelle des territoires. Depuis Bordeaux, nous allons remontez l’estuaire de la Garonne et traversez le vignoble Bordelais. Rejoindre ensuite l’Océan, le Bassin d’Arcachon par les pistes cyclables. Nous allons profitez des stations animées (Biscarrosse, Mimizan, Capbreton) et des plages sauvages, renommées pour le surf puis arrivez au Pays Basque découvrir des corniches sauvages qui nous réserve de magnifiques points de vue. Ce séjour, au travers de ces étapes permettra aux jeunes de se situer sur ce territoire, de le découvrir et plus tard de le faire découvrir. La transmission de pair en pair est pour nous essentielle dans la vie du jeune. En les sensibilisants et en leur apprenant à avoir une conduite éco citoyenne au travers des actions courantes de leur vie, nous contribuons à favoriser l’avenir de la planète.

de 12 à 80 € selon le quotint familial.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

117 Animation Jeunes LA BASTIDE DE SEROU La Bastide-de-Sérou Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T00:30:00 2021-07-12T23:30:00;2021-07-13T00:30:00 2021-07-13T23:30:00;2021-07-14T00:30:00 2021-07-14T23:30:00;2021-07-15T00:30:00 2021-07-15T23:30:00;2021-07-16T00:30:00 2021-07-16T23:30:00