Naviguez sur ce canal emblématique de la ville rose et apprenez-en plus sur les bâtisses qui le surplombent. Canal de Brienne Canal de Brienne, 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’histoire du canal de Brienne est étroitement liée à celle d’un autre édifice navigable, le canal du Midi. La construction du canal du Midi à la fin du XVIIe siècle permet de relier l’Atlantique à la Méditerranée, en prenant le relais de la Garonne à Toulouse. Cependant, les marchandises chargées en amont de Toulouse sur la Garonne et poursuivant leur route vers Bordeaux ou la Méditerranée, devaient franchir deux obstacles majeurs dans la traversée de la ville : les chaussées des moulins du Château au sud et du Bazacle au nord. Bien souvent, les marchandises étaient débarquées et acheminées par voie de terre jusqu’au port. En 1770, l’archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, fait entreprendre le creusement d’un canal permettant d’éviter la chaussée du Bazacle. Le canal est inauguré le 14 avril 1776. Cette politique de grands travaux n’eut que peu d’effet sur le commerce, le canal de Brienne restant désespérément peu fréquenté. Cependant, l’œuvre de Joseph-Marie de Saget et de Loménie de Brienne marque durablement le paysage toulousain. Depuis le Pont-Neuf, les quais mènent le promeneur jusqu’à l’entrée du canal de Brienne, magnifié par la belle architecture de l’écluse Saint-Pierre et des façades uniformes qui la bordent. Une promenade bucolique sur plus de 1,5 km. Naviguez sur ce canal emblématique de la ville rose et apprenez-en plus sur les bâtisses qui le surplombent. Deux parcours, deux voix, en péniche : une guide conférencière et une architecte vous proposent une exploration originale en bateau, des bâtiments modernes et contemporains le long du Canal de Brienne, ainsi que des grands courants architecturaux qui participent à l’identité de la ville. Rendez-vous au port du quai de la Daurade. Se présenter 15 min avant le départ.

