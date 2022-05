Canal de Berry en vélo Bourges, 15 juillet 2022, Bourges.

Canal de Berry en vélo Bourges

2022-07-15 – 2022-07-15

Bourges 18000

La Canal de Berry, reliant la haute et basse Loire, longe Bourges par le Sud et l’ouest; profitez d’un moment délectable au bord de l’eau, entre ville et nature.

Visite commentée en vélo du Canal de Berry

CD18/S.RIOUX

Bourges

