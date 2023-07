Balade au bord de l’eau Canal de Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, 16 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Balade commentée le long du canal de Beaulieu. Découverte de l’Histoire, la faune et la flore en bord de l’eau. Départ du lavoir du Pont Gué-Guénard, en passant par les Brèches de Perrusson pour revenir vers le moulin de l’Abbaye. Une histoire complète pour découvrir ce « poumon » bleu de la commune de Beaulieu-lès-Loches.

Il est difficile de connaître la date exacte de la création du canal de Beaulieu qui est une dérivation de l'Indre. André Montoux, dans un article du bulletin de la société archéologique de Touraine estime qu'il est contemporain de la fortification urbaine (XIVe ou 2e moitié du XVe siècle). Il est aussi appelé «Canal des Tanneurs» au XIXème siècle et «Canal des Tanneries » au siècle suivant. Il a été aménagé par les moines bénédictins et succède sans doute à un maigre réseau qui alimentait antérieurement les moulins établis sur le territoire.

Le canal eut un rôle domestique (alimentation en eau potable, assainissement des eaux pluviales et des eaux usées) et économique (irrigation, énergie, moulins, tanneries). Il a été réalisé pour alimenter en eau des moulins à tan ou à farine.

Des ouvrages variés (déversoirs, seuils, vannes) permettait de gérer la hauteur d’eau du canal, mais aussi des différents bras de l’Indre, y compris sur Loches (lit naturel de l’Indre, canal de la Gare à Loches, Petite Garonne ou « fausse-rivière ». Le canal est bordé sur sa moitié sud par un chemin réservé à la circulation piétonne et cycliste. Il offre un parcours de pêche labellisé «parcours passion» par la Fédération de pêche.

Mairie de Beaulieu-lès-Loches