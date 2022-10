Concours de Pêche « Grand Prix de la Ville d’Arles » Canal d’Arles à Fos Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Concours de Pêche « Grand Prix de la Ville d’Arles » Canal d’Arles à Fos, 15 octobre 2022, Arles. Concours de Pêche « Grand Prix de la Ville d’Arles » Samedi 15 octobre, 07h30 Canal d’Arles à Fos

Inscriptions auprès de l’APAMSC (apasmc@gmail.com – 04.90.93.36.74 – 06.80.93.82.78)

Un concours de pêche qui vous permettra aussi de prendre le temps d’apprécier les abords du Canal d’Arles à Bouc. Canal d’Arles à Fos 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:apasmc@gmail.com »}] Un concours de pêche qui vous permettra aussi de prendre le temps d’apprécier les abords du Canal d’Arles à Bouc.

Inscriptions auprès de l’APAMSC (apasmc@gmail.com – 04.90.93.36.74 – 06.80.93.82.78)

Proposé par l’APASMC (ASSOCIATION DES PÊCHEURS ARLES – SAINT MARTIN DE CRAU) dans le cadre de la 6ème édition de Dans les Bras du Rhône.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T07:30:00+02:00

2022-10-15T15:00:00+02:00 CPIE

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Canal d'Arles à Fos Adresse 13200 Arles Barriol Ville Arles lieuville Canal d'Arles à Fos Arles Departement Bouches-du-Rhône

Canal d'Arles à Fos Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Concours de Pêche « Grand Prix de la Ville d’Arles » Canal d’Arles à Fos 2022-10-15 was last modified: by Concours de Pêche « Grand Prix de la Ville d’Arles » Canal d’Arles à Fos Canal d'Arles à Fos 15 octobre 2022 Arles Canal d'Arles à Fos Arles

Arles Bouches-du-Rhône