Hip Hop Open Mic Canal 93 Bobigny, vendredi 2 février 2024.

Hip Hop Open Mic Open Mic spécial US Vendredi 2 février, 19h00 Canal 93 Entrée libre sur inscription

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

HIP HOP OPEN MIC

En partenariat avec l’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, NEXT LEVEL, RSTYLE et la BEAT TAPE.

Dj Ness Afro, E- Blaze, Danielle Mastrion, DJ Amore Querida, MC DEF- I et Ken Fury

Hosté par Markeins

Next Level, c’est une académie des cultures urbaines réunissant des artistes américains de breaking, rap, DJ et graffiti. Pour les 50 ans du Hip Hop, quatre artistes de Next Level seront à Paris avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis afin de partager leurs savoirs avec des artistes français et de permettre à de futurs professionnels de se perfectionner, de développer leur carrière et d’étendre leur réseau à l’international. Danielle Mastrion, graffeuse, Amore Querida, DJ, DEF- I, MC et Ken Fury, danseur, seront ainsi de passage sur la scène du Canal 93 pour un International Open Mic, organisé en partenariat avec la Beat Tape.

Entrée libre sur inscription par mail 63street@canal93.net

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.canal93.com Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

Rstyle