Open Mic Canal 93 Bobigny, 24 novembre 2023, Bobigny.

Open Mic Vendredi 24 novembre, 19h30 Canal 93 Entrée libre

“63 STREET”, en présence de la rappeuse Nanii 9.3

L’idée est d’inviter les passionné.es amateurs ou initié.es de musique issue de la culture hip hop à investir la scène du Canal 93 et à se rencontrer lors d’open mic sous forme de freestyle.

Pas de restriction, tous les talents, dans tous les courants urbains sont invités à s’entrecroiser, se rencontrer (boum bap, trap, drill, afro, rap, slam…). Pour la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, la rappeuse pantinoise Nanii 9.3 ouvrira la soirée !

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

