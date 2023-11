Concert tout public canailletheque Lescure-d’Albigeois, 9 décembre 2023, Lescure-d'Albigeois.

Concert tout public Samedi 9 décembre, 18h30 canailletheque 5 euros

Infos pratiques :

⏰ Quand? Samedi 9 Décembre à 18h30

Comment ?

18h00: Ouverture des portes

18h30: « Etreinte », solo d’accordéon aux sonorités créatives et généreuses, accompagné de récits plein d’humour. Entre musique de cirque, jazz, bal musette, rythmes des Balkans…

19h30: Repas-buffet: chacun amène un petit quelque chose à partager. ☝ Boissons en vente sur place

…Suite de la soirée en musique…

Bonus: Florian nous fera découvrir son petit musée des curiosités autour du concert et de l’accordéon! Et pourquoi pas nous jouera quelques titres supplémentaires !

‍ ‍♀️ Pour qui? de 0 à 99 ans! Seul.e, entre ami.e.s ou en famille!

Tarif? Entrée 5 euros + Adhésion à l’association à prix libre!

☝ Réservation nécessaire (concert assis, places limitées)

Renseignements: canailletheque81@gmail.com / 07.68.58.45.87

canailletheque 81380 Lescure-d'Albigeois 81380 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

concert famille