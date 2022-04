Canailles Comédie Club Marseille 2e Arrondissement, 27 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Canailles Comédie Club La Place des Canailles 10 place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement

2022-04-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-27 21:30:00 21:30:00 La Place des Canailles 10 place De la Joliette

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 On se retrouve de à pour le Canaille Comédie Club.



1h30 de show d’humour, des planches à partager, un bar à cocktail, un bar à vin… tout pour passer un moment de convivialité et de rires intenses !! En avril, découvrez des comédiens déjantés :





Humoriste marseillais

Vous avez aimé ses vidéos?

Vous avez aimé ses clips?

Vous avez aimé ses précédents spectacles?

Il est de retour, et il n’est là que pour dire la vérité, surtout celle qui dérange!

Pour votre plus grand plaisir…

Il avait promis de se calmer?

Il a menti !



-

Il va te faire oublier tes problèmes du quotidien le temps d’un instant.

Grande gueule, brut de décoffrage et marseillais pur jus, Greg à la langue bien pendue et des avis tranchés sur tout.

Empêche-le ? Impossible !

Tous les 15 jours un plateau de 2 à 3 humoristes, experts du stand-up sur la scène du Cabaret Canaille !

https://www.facebook.com/events/1157223351691708/?ref=newsfeed

On se retrouve de à pour le Canaille Comédie Club.



1h30 de show d’humour, des planches à partager, un bar à cocktail, un bar à vin… tout pour passer un moment de convivialité et de rires intenses !! En avril, découvrez des comédiens déjantés :





Humoriste marseillais

Vous avez aimé ses vidéos?

Vous avez aimé ses clips?

Vous avez aimé ses précédents spectacles?

Il est de retour, et il n’est là que pour dire la vérité, surtout celle qui dérange!

Pour votre plus grand plaisir…

Il avait promis de se calmer?

Il a menti !



-

Il va te faire oublier tes problèmes du quotidien le temps d’un instant.

Grande gueule, brut de décoffrage et marseillais pur jus, Greg à la langue bien pendue et des avis tranchés sur tout.

Empêche-le ? Impossible !

La Place des Canailles 10 place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-21 par