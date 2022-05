CANADIAN RACE Vimy, 25 juin 2022, Vimy.

CANADIAN RACE 54 A route Nationale Vimy

2022-06-25 – 2022-06-25

54 A route Nationale Vimy 62580

Vimy La Canadian Race est une course pédestre qui se déroule au cœur du site historique de Vimy, à mi-chemin entre Lens et Arras. Elle sera l’occasion pour chaque athlète de fouler les pavés d’un lieu unique et d’admirer, au terme d’une côte qui fut le cadre de violents et sanglants combats en avril 1917, le monument érigé à son sommet, qui représente l’hommage le plus impressionnant que le Canada ait rendu à ses soldats qui ont combattus et péris au cours de la Première Guerre mondiale.

Le Mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d’Europe devenu terre canadienne “un don de la nation française au peuple canadien” et symbole de l’histoire internationale, sur lequel sont gravés les noms des victimes des combats.

Il a été élevé à la mémoire des 66000 jeunes canadiens ayant laissé leur vie ici, à Vimy, et en France. Il commémore la bataille du 9 avril 1917 durant laquelle les soldats canadiens reprirent, au prix de lourdes pertes, la crête de VIMY, dénommée à l’époque côte 145.

Pour rendre hommage aux soldats qui se sont battus pour notre liberté.

http://www.lacanadianrace.fr/accueil.htm

