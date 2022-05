Canadian Jazz Collective – Concert de jazz au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 5 mai 2022, Paris.

Composé du saxophoniste Kirk MacDonald, du trompettiste Derrick Gardner, du guitariste Lorne Lofsky, de la clarinettiste Virginia MacDonald, du bassiste Neil Swainson, du pianiste Brian Dickinson et du batteur Bernd Reiter, **le** [**Canadian Jazz Collective**](https://canadianjazzcollective.com/) **réunit sept figures immanquables de la scène jazz canadienne !** Reconnus et plusieurs fois récompensés pour leur talent et leur virtuosité, les sept musiciens adoptent une approche collaborative et créative au studio comme sur la scène, où les compositions originales de Kirk MacDonald, Derrick Gardner et Lorne Lofsky se mêlent à de nouveaux morceaux composés et joués par le collectif. _Leur concert au Centre culturel canadien à Paris s’inscrit dans le cadre d’une tournée européenne en France, Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni._

Gratuit – sur inscription

Jeudi 5 mai à 20h, rendez-vous au Centre culturel canadien pour une soirée placée sous le signe du jazz, avec un concert explosif du groupe Canadian Jazz Collective ! Réservez vos places !

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



