Canada Chapter get-together Bistrot Les Soeurs Grises Montréal, mercredi 13 mars 2024.

Début : 2024-03-13 17:30

Fin : 2024-03-13 19:30

Chers membres du chapter Canada d’ENAC Alumni,

Nous organisons une première rencontre pour notre groupe à Montréal !

Date : 13 mars 2024

Horaire : 17h30 – 19h30

Lieu : Bistrot Les Soeurs Grises – 32 Rue McGill, Montréal, QC H2Y 3W5

En espérant vous voir nombreux !

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 27 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Bistrot Les Soeurs Grises 32 Rue McGill, Montréal, QC H2Y 3W5 Ville-Marie Montréal H3C 1W7 Agglomération de Montréal