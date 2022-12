Le vestiaire solidaire camus Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le vestiaire solidaire camus, 7 janvier 2023, Lille. Le vestiaire solidaire Samedi 7 janvier 2023, 10h00 camus Fou de coudre camus Rue du Mal Assis, 59000 Lille Faubourg de Béthune Lille 59373 Nord Hauts-de-France Le samedi 7 janvier de 10h à 18h, se tiendra le vestiaire solidaire avec pour objectifs de donner un accès à l’habillement de qualité aux habitants et ainsi réduire le gâchis vestimentaire ! Vous y trouverez des textiles de tout type neufs anonymisés, des créations upcyclés originales et durables ! Venez nombreux rue du Mal Assis au sein de l’association Fou de Coudre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T10:00:00+01:00

2023-01-07T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu camus Adresse Rue du Mal Assis, 59000 Lille Faubourg de Béthune Ville Lille Age maximum 99 lieuville camus Lille Departement Nord

