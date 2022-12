Le vestiaire solidaire camus Lille Catégories d’évènement: Lille

Le vestiaire solidaire camus, 10 décembre 2022, Lille. Le vestiaire solidaire Samedi 10 décembre, 10h00 camus Fou de coudre camus Rue du Mal Assis, 59000 Lille Faubourg de Béthune Lille 59373 Nord Hauts-de-France Le Samedi 10 décembre de 11h à 18h, se tiendra le vestiaire solidaire sur la thématique de Noël avec pour objectifs de donner un accès à l’habillement de qualité aux habitants et ainsi réduire le gâchis vestimentaire ! Vous y trouverez du textile de tout type neufs anonymisés, des créations upcyclés ou encore des cadeau de Noël originaux et durables ! Venez nombreux rue du Mal Assis au sein de l’association Fou de Coudre.

