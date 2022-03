Camus et l’Algérie : la déchirure Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Camus et l'Algérie : la déchirure Bibliothèque Amélie, 18 mai 2022, Paris.

Lectures à haute voix de textes d’Albert Camus, par Gabriel Ohayon et Evelyne Bork. Alors qu’on commémore à travers de nombreuses manifestations le soixantième anniversaire des Accords d’Evian qui mirent officiellement fin à l’Algérie française, après huit ans d’une guerre atroce, il nous a paru intéressant d’évoquer la figure d’Albert Camus à travers un choix de ses textes témoignant de sa relation charnelle à sa terre natale et et de son engagement viscéral durant les événements tragiques que connut l’Algérie tout au long des années 50. Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

