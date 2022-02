CAMURAQUETTE Camurac Camurac Catégories d’évènement: Aude

Camurac Aude Camurac EUR 5 La Camuraquette 2022 aura lieu le dimanche 13 février à la station de ski de Camurac et c’est la 6ème édition ! Plusieurs parcours au choix, avec plusieurs niveaux ( de 2 à 10 km, dès 6 ans), accompagnés ou libres, vous amènerons au dessus de la station pour découvrir un panorama époustouflant sur les Pyrénées enneigées. Vous aurez la possibilité de prendre une navette à la Maison de la Montagne (Roquefeuil) : départ 9h, arrivée station 9h30 ; 16h retour départ station, arrivée Maison de la Montagne 16h30. Vous pouvez également louer des raquettes à un tarif réduit directement lors de l’inscription. On vous propose aussi un repas chaud au restaurant Le Refuge (menu : carbonade de boeuf, soupe de potiron et tarte tatin). Plusieurs animations l’après-midi : course de luge, construction bonhomme de neige, animation neige, démonstration de chiens de traineau et cani rando avec l’association Cani Découverte. Attention : aucunes inscriptions sur place, toutes les inscriptions doivent se faire avant le 11 février en ligne sur www.ski-camurac.com ou à l’Office de Tourisme à Quillan. Camurac

