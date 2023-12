Aménagement | Décoration d’intérieur Campus Versailles Versailles, 22 février 2024, Versailles.

Aménagement | Décoration d’intérieur Jeudi 22 février 2024, 10h00 Campus Versailles Tarif atelier Campus : 168 € pour un atelier d’une journée. Offre promotionnelle : pour 2 ateliers : 280 € ; pour 3 ateliers : 420 €. Pour bénéficier de cette offre, merci de nous contacter.

Début : 2024-02-22T10:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Cet atelier propose l’élaboration d’une maquette moodboard à réaliser en petits groupes. A travers un énoncé–enquête, les participants créent ou recréent un décor de scène, à la croisée de l’histoire et de l’imagination. Ils manipulent des matériaux, des maquettes et proposent leur lecture à travers l’élaboration d’une décoration d’un espace miniature. A travers cet atelier, les participants sont amenés à :

• Comprendre l’évolution des styles et leur implication sociologique

• Comprendre le rôle des grandes évolutions techniques, technologiques

• Décrypter l’arrière-plan des styles

• Proposer une lecture personnelle et créative

• S’approprier les codes du luxe

Atelier animé par Eve Chegarai, architecte d’intérieur. Sa passion : trouver l’adéquation entre un lieu et ses habitants, amener du mieux-être, faciliter les échanges mais aussi valoriser l’immobilier.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

@ Eve Chegarai