La Toile de Jouy se réinvente 6 février – 21 mars 2024 Campus Versailles Entrée libre.

Découvrez les créations originales des dix finalistes de chaque catégorie de ce concours organisé par le Musée de la Toile de Jouy, l’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy et le Campus Versailles.

Cette année, les participants sont invités à explorer la représentation du cheval en s’inspirant de l’iconographie et du langage textile propre aux manufactures d’indiennes comme celle de Jouy.

Ce thème fait écho aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront en Île-de-France, et plus particulièrement aux épreuves hippiques organisées dans le département des Yvelines. Cette 5e édition s’inscrit également dans la lignée de l’exposition temporaire « Le crin dans tous ses éclats » présentée au Musée de la Toile de Jouy dans le cadre de cette année olympique.

Le jury du Prix, composé de professionnels des métiers d’art et de la filière textile, se réunira au Campus Versailles le 21 mars 2024 pour départager les finalistes et remettre leurs prix aux gagnants.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

© Musée de la Toile de Jouy