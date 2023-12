Table ronde autour de l’exposition « La vie des objets » Campus Versailles Versailles, 31 janvier 2024, Versailles.

Table ronde autour de l’exposition « La vie des objets » Mercredi 31 janvier 2024, 18h30 Campus Versailles Entrée gratuite sur inscription.

Table ronde en présence de Camille & Charlotte, duo de photographes, Aurélien Fouillet, philosophe, sociologue et commissaire de l’exposition, et d’artisans d’art.

Organisée à l’occasion de l’exposition « La vie des objets » présentée au Campus Versailles du 13 décembre 2023 au 9 février 2024, cette rencontre explore la démarche des deux artistes qui ont pris pour sujet les objets, les matières et les outils d’artisans d’art d’exception.

Pour décrire leur approche, Aurélien Fouillet écrit : « les matières se transforment, se métamorphosent, révélant ce qu’elles ont de matériel plus que de formel. Alors, la laque se fait méduse, le pinceau ciel cosmique, les objets êtres vivants, (…) les écailles deviennent volcans ».

Ce sont ces imaginaires matériels que Camille & Charlotte nous donnent à voir dans cette exposition d’une cinquantaine de photographies présentées au Campus Versailles.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles

© Camille & Charlotte