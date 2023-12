Atelier d’initiation | Bijouterie Campus Versailles Versailles, 4 janvier 2024, Versailles.

Atelier d’initiation | Bijouterie Jeudi 4 janvier 2024, 10h00 Campus Versailles Tarif atelier Campus : 100 € pour un atelier d’une journée. Offre promotionnelle pour plusieurs ateliers. Pour bénéficier de cette offre, merci de nous contacter : contact@campusversailles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T10:00:00+01:00 – 2024-01-04T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-04T10:00:00+01:00 – 2024-01-04T13:00:00+01:00

Créez vos bijoux personnalisés grâce à un large choix de pierres naturelles de perles de cristal, d’apprêts en plaqué or et argent qui seront à votre disposition. Animé par Agathe et Kelly, les deux créatrices de la marque OSCAR Bijoux, l’atelier se déroule en 2 parties : la création et la réalisation. Elles vous accompagnent et vous conseillent dans la réalisation de votre bijou et en montrant toutes leurs techniques et en utilisant les outils : pinces plates, pince ronde, pince coupante, petits anneaux de jonctions ou tige. Repartez avec des bijoux faits de vos mains et réalisés selon vos envies.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/atelier-dinitiation-a-une-pratique-artisanale/ »}]

@ OSCAR Bijoux