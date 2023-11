Atelier d’initiation – Marqueterie de paille Campus Versailles Versailles, 3 janvier 2024, Versailles.

Atelier d’initiation – Marqueterie de paille Mercredi 3 janvier 2024, 10h00 Campus Versailles Tarif : 168 €

Dextérité et minutie sont les maîtres mots de cette double initiation inédite à la marqueterie. Vous découvrez l’histoire et la technique de la marqueterie de paille puis vous vous initiez à l’ouverture et à l’écrasage de la paille pour réaliser deux motifs, droit et en éventail, sur des petits supports en bois. Vous pourrez repartir avec les marqueteries réalisées.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/atelier-dinitiation-a-une-pratique-artisanale/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T10:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00

2024-01-03T10:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00

© Lucie Richard