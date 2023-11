Atelier d’initiation – Broderie Campus Versailles Versailles, 2 janvier 2024, Versailles.

Initiez-vous à la broderie d’art et apprenez à réaliser ses points traditionnels (points de surface, couchure, points fantaisies) et des techniques contemporaines. Cet atelier offre une immersion dans les savoir-faire du luxe, à la découverte des matériaux traditionnels de la broderie d’art. Avec patience et minutie, vous réaliserez une broche brodée « Soleil » inspirée des ferronneries d’art du château de Versailles. Les points, dans différents tons d’or et utilisant des matériaux variés, viendront orner vos créations.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles

