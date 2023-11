Exposition – La vie des objets Campus Versailles Versailles, 13 décembre 2023, Versailles.

Exposition – La vie des objets 13 décembre 2023 et 9 février 2024 Campus Versailles Entrée libre et gratuite, de 9h à 18h et du lundi au vendredi.

Créées à l’initiative du philosophe et sociologue Aurélien Fouillet, commissaire de l’exposition, dans le cadre de son ouvrage « La vie des objets. Les métiers d’art, une écosophie pratique » (Éditions Ateliers d’Art de France), les œuvres présentées prennent pour sujet les objets, les matières, les mouvements, les corps et les outils d’artisans d’exception.

Pour décrire leur approche, l’auteur écrit : « les matières se transforment, se métamorphosent, révélant ce qu’elles ont de matériel plus que de formel. Alors, la laque se fait méduse, le pinceau ciel cosmique, les objets êtres vivants, (…) les écailles deviennent volcans ». Ce sont ces imaginaires matériels que Camille & Charlotte nous donnent à voir dans cette exposition.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/exposition/la-vie-des-objets-par-camille-charlotte/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T09:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

© Camille et Charlotte