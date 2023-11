Forum des métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence – Spécial lycéens et étudiants Campus Versailles Versailles, 8 décembre 2023, Versailles.

Forum des métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence – Spécial lycéens et étudiants 8 et 9 décembre Campus Versailles Entrée libre et gratuite.

Patrimoine bâti, métiers d’art et du design, horticulture et paysage, gastronomie et tourisme : ces 5 filières embrassent plus d’une centaine de métiers passionnants dans lesquels les entreprises recrutent activement des jeunes motivés et qualifiés.

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir les métiers et les parcours de formations en échangeant dans un format convivial avec des artisans, des professionnels, des élèves et des établissements partenaires du Campus.

Une cinquantaine de stands vous invitent à découvrir la diversité des métiers et des formations du patrimoine et de l’artisanat d’excellence. Rencontrez des représentants et des élèves de lycées professionnels, de CFA, d’écoles de production, d’écoles supérieures et d’universités mais aussi des professionnels pour leur poser toutes vos questions et vous conseiller dans votre orientation.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T13:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

© Campus Versailles