Yvelines Atelier d’initiation | Ébénisterie et réemploi Campus Versailles Versailles, 27 octobre 2023, Versailles. Atelier d’initiation | Ébénisterie et réemploi 27 octobre 2023 et 5 janvier 2024 Campus Versailles Tarif atelier Campus : 168 € pour un atelier d’une journée.

Offre promotionnelle : pour 2 ateliers : 280€ ; pour 3 ateliers : 420 €. Pour bénéficier de cette offre, merci de nous contacter. Après une courte présentation de ce qu’est le réemploi, les participants choisiront un modèle de petit mobilier ou d’objet décoratif, selon une base préétablie, qu’ils réaliseront à partir de matériaux récupérés. Ils auront la possibilité de choisir les matériaux qui les inspirent dans les bois disponibles et apprendront à réaliser leur objet selon des techniques simples d’ébénisterie et de menuiserie.

Nour Eddé est artisan et architecte d’intérieur pour des projets en matériaux de réemploi. Elle est également enseignante au sein du Campus Versailles pour la formation de D.U « Design & Métiers du bois ». Elle est sociétaire et locataire de Construire Solidaire. Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/atelier-dinitiation-a-une-pratique-artisanale/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

© Campus Versailles Détails Lieu Campus Versailles Adresse Grandes Ecuries du château de Versailles - 78000 Versailles Ville Versailles

