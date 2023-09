Atelier d’initiation | Vitrail Campus Versailles Versailles, 26 octobre 2023, Versailles.

Atelier d’initiation | Vitrail Jeudi 26 octobre, 10h00 Campus Versailles Tarif atelier Campus : 168 € pour un atelier d’une journée.

Offre promotionnelle : pour 2 ateliers : 280 € ; pour 3 ateliers : 420 €. Pour bénéficier de cette offre, merci de nous contacter.

Cet atelier permet de s’initier à l’art du vitrail « motif Tiffany », les morceaux de verre sont enrobés de rubans de cuivre soudés à l’étain (et non sertis de plomb selon la technique médiévale). L’atelier fera le lien entre la technique du vitrail et le Château de Versailles. Il permettra de travailler les motifs ornementaux que l’on peut retrouver dans le château et ses emblèmes. Quelques dessins seront préparés comme modèles (soleil, fleur de lys, château, fontaine, perruque, etc.) mais les participants pourront aussi laisser libre cours à leur inspiration et dessiner leur propre emblème de Versailles. Ces dessins donneront lieu au travail du verre puis du vitrail afin de créer un objet unique pouvant être accroché à des clefs ou en décoration.

Artiste pluridisciplinaire, designer et artisan, Lola Pradeilles pratique la peinture sur verre, la sculpture, le dessin, la peinture et la photographie.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles

2023-10-26T10:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

© Campus Versailles