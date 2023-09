Atelier d’initiation | Maroquinerie Campus Versailles Versailles, 25 octobre 2023, Versailles.

Atelier d’initiation | Maroquinerie Mercredi 25 octobre, 10h00 Campus Versailles Tarif atelier Campus : 168 € pour un atelier d’une journée.

Offre promotionnelle : pour 2 ateliers : 280 € ; pour 3 ateliers : 420 €

Pour bénéficier de cette offre, merci de nous contacter.

Découvrez les techniques professionnelles de la maroquinerie en créant votre propre petit accessoire en cuir, porte-monnaie ou vide-poches. Pauline Deroy vous présente les grandes familles de peaux et certains substituts puis vous guide pas-à-pas, grâce à des démonstrations, dans les différentes étapes de la réalisation de votre objet : collage en plein, coupe à la main, teinture de tranche, pose d’accessoires… Différentes couleurs de cuir et finitions pour les accessoires sont proposées pour réaliser un objet unique et personnalisé.

Pauline Deroy est créatrice de mode et d’accessoires, diplômée de l’ESMOD et de La Fabrique. Après une première expérience aux Ateliers Louis Vuitton à Asnières-sur-Seine, elle devient formatrice à la Fabrique puis aux Ateliers Dargent et continue de réaliser des créations de haute qualité fabriquées en France.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

