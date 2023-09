Stage d’initiation | Laque Campus Versailles Versailles, 23 octobre 2023, Versailles.

Stage d’initiation | Laque 23 octobre – 27 novembre Campus Versailles Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Vous découvrirez les techniques traditionnelles de la création d’un décor laqué : pose de la feuille d’or, aventurines, jeux de caches et reliefs… Vous apprendrez également les bases de la composition à partir de motifs que vous pourrez décalquer, reproduire ou modifier selon votre inspiration. Un panneau préparé vous sera fourni en début de stage. Vous repartirez à la fin de la semaine avec votre création personnelle. Patience et minutie seront les maîtres mots de ce stage !

Clément Peltereau-Villeneuve est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (Ensaama – Olivier de Serres). Il y a suivi l’unique formation européenne consacrée à l’apprentissage technique et créatif de la laque, pour laquelle il développe une véritable passion. Plusieurs stages dans de célèbres ateliers parisiens lui permettent d’apprendre la rigueur et l’exigence de son métier.

Stage organisé avec Paris-Ateliers.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-11-27T10:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:00:00+01:00

© Clément Peltereau