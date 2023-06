À la rencontre des artisans qui font vivre le patrimoine Campus Versailles Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

À la rencontre des artisans qui font vivre le patrimoine 16 et 17 septembre Campus Versailles Entrée libre

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Campus Versailles vous invite à célébrer le patrimoine vivant sous toutes ses formes au fil d’une déambulation au sein de son site historique de la Grande Écurie du Roi.

Venez à la rencontre d’artisans qui ont à cœur de transmettre, de promouvoir et de réinventer leurs métiers : Orianne Pieragnolo et Louis Dutrieux, deux jeunes tailleurs de pierre qui parcourent l’Europe à vélo à la rencontre de leurs homologues, ou encore des professionnels labellisés Entreprises du Patrimoine Vivant, qui font vivre leurs savoir-faire d’excellence sur le territoire francilien.

Découvrez les métiers qui restaurent, rénovent ou réhabilitent les lieux de patrimoine au travers d’un jeu de piste familial.

Imaginez enfin avec nous le Campus de demain avec un atelier participatif : un tiers-lieu de 3000m2 ouvert à tous et dédié à la valorisation de l’artisanat.

Campus Versailles Grande Écurie Château de Versailles – Avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://campusversailles.fr/campus-versailles/ Inauguré en novembre 2021 au cœur de la Grande Ecuries du roi du château de Versailles, le Campus Versailles est un pôle de formation et d’innovation au service du renouveau des métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence.

Initiative conjointe du Château de Versailles, de l’Académie de Versailles, de CY Cergy Paris Université et de la Région Ile-de-France, avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, il porte l’ambition de favoriser l’insertion professionnelle des apprenants, en développant des formations innovantes, en créant un espace de mutualisation et de partage entre entreprises, artisans et acteurs de la formation, et en faisant rayonner les métiers, les parcours et les perspectives. Le Campus Versailles est situé dans la Grande Ecurie du Roi, en face du Château de Versailles. Il est accessible au 3 avenue Rockefeller.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© La Route de la Pierre