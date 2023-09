Cet évènement est passé Journées Européennes du Patrimoine au Campus Versailles Campus Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Journées Européennes du Patrimoine au Campus Versailles Campus Versailles Versailles, 16 septembre 2023, Versailles. Journées Européennes du Patrimoine au Campus Versailles 16 et 17 septembre Campus Versailles Entrée libre et gratuite. À l’occasion de la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, venez à la rencontre d’artisans qui ont à cœur de transmettre, de promouvoir et de réinventer leurs métiers : Orianne Pieragnolo et Louis Dutrieux, deux jeunes tailleurs de pierre qui parcourent l’Europe à vélo à la rencontre de leurs homologues, ou encore des professionnels labellisés Entreprises du Patrimoine Vivant, qui font vivre leurs savoir-faire d’excellence sur le territoire francilien. Découvrez les métiers qui restaurent, rénovent ou réhabilitent les lieux de patrimoine grâce à des animations ludiques pour tous les publics.

Programme complet sur le site Internet du Campus Versailles

Campus Versailles
Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Campus Versailles
Grandes Ecuries du château de Versailles - 78000 Versailles
Versailles

