Yvelines Stage d’initiation à la dorure à la feuille Campus Versailles Versailles, 10 juillet 2023, Versailles. Stage d’initiation à la dorure à la feuille 10 – 13 juillet Campus Versailles Tarif : 450€ Le Campus Versailles s’associe à Paris-Ateliers pour proposer, au sein de la Grande Écurie du roi, un stage d’exception d’initiation à la dorure à la feuille.

Au cours de ce stage d’initiation, vous découvrirez les fondamentaux de la restauration du bois doré. Amateurs d’ancien, vous pratiquerez les différentes étapes qui précèdent la pose de la feuille d’or. Vous découvrirez ainsi les techniques traditionnelles de dorure à la détrempe : gestes et outils, préparation des mélanges et réparation des ornements manquants. Chaque inscrit sera également accompagné dans la pose de quelques feuilles d’or. L’intervenante Claire Bartoli est artisan doreur ornemaniste. Diplômée en dorure à la feuille et en histoire de l’art, elle a suivi plusieurs formations auprès d’artisans experts dans leur domaine auprès desquels elle se spécialise dans les techniques de dorure à la détrempe et de dorure à la mixtion. Programme Consultez le programme détaillé sur : campusversailles.fr Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/atelier-dinitiation-a-une-pratique-artisanale/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Campus Versailles Adresse Grandes Ecuries du château de Versailles - 78000 Versailles Ville Versailles

