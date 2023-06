Initiation à la culture gastronomique française Campus Versailles Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Initiation à la culture gastronomique française Campus Versailles Versailles, 7 juillet 2023, Versailles. Initiation à la culture gastronomique française Vendredi 7 juillet, 10h00 Campus Versailles Tarif : 168€ Programme Histoire et réalisation de recettes traditionnelles de la cuisine française comprenant plusieurs gestes techniques et alliant goût, saveurs, saisonnalité et tradition

Visite du marché Notre-Dame de Versailles et choix des produits pour la réalisation des recettes

Réalisation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert

Découverte autour des goûts et des saveurs

Focus sur les produits et la saisonnalité

Découverte des métiers de la restauration L’intervenante Aude Luneau anime des ateliers culinaires autour de l’alimentation durable depuis plusieurs années. Ses valeurs : la saisonnalité, le local, le goût et le plaisir de partager. Elle est également enseignante au Campus Versailles au sein de la formation de D.U « Design, gastronomie et développement durable ». Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/atelier-dinitiation-a-une-pratique-artisanale/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

