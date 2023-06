Initiation à la maroquinerie Campus Versailles Versailles, 7 juillet 2023, Versailles.

Initiation à la maroquinerie Vendredi 7 juillet, 10h00 Campus Versailles Tarif : 168 €

L’atelier

Cet atelier aura pour but de faire découvrir les grandes familles de peaux utilisées en maroquinerie et certains substituts. Des techniques professionnelles seront mises en œuvre dans le cadre de la création d’un petit produit en cuir (porte-monnaie ou vide-poches). Ce dernier sera individuel et toutes les étapes seront expliquées pas à pas grâce à des démonstrations : collage en plein, coupe à la main, teinture de tranche, pose d’accessoires. Différentes couleurs de cuir et finitions pour les accessoires seront proposées afin de réaliser un produit unique et personnalisé.

L’intervenante

Pauline Deroy est créatrice de mode et d’accessoires, diplômée de l’ESMOD et de La Fabrique. Après une première expérience aux Ateliers Louis Vuitton à Asnières-sur-Seine, elle devient formatrice à la Fabrique puis aux Ateliers Dargent et continue de réaliser des créations de haute qualité fabriquées en France.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/atelier-dinitiation-a-une-pratique-artisanale/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

© Campus Versailles