Initiation à la taille de pierre Campus Versailles Versailles, 5 juillet 2023, Versailles.

Initiation à la taille de pierre Mercredi 5 juillet, 10h00 Campus Versailles Tarif : 168 €

L’atelier

Cet atelier tout public propose une initiation aux rudiments de la taille de pierre. Après une démonstration des gestes et des outils du tailleur de pierre, les participants se voient inviter à un libre champ : chaque participant donne à sa pierre la forme qu’il souhaite. Le type de roche se prête à la pratique amateur (calcaire tendre à demi-ferme) ; les outils également (massette, broche ciseau).

L’intervenant

Olivier Lavigne est maître artisan, tailleur de pierre, historien des techniques de construction, diplômé de l’EHESS et du CNAM. Formateur auprès des jeunes Compagnons du Tour de France du Devoir en connaissance du patrimoine bâti et histoire des sciences et des techniques appliquées au bâtiment.

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

