Cette première Fête de la Musique au Campus Versailles propose une célébration curieuse et joyeuse autour de la musique baroque, en compagnie de musiciens professionnels et amateurs et d'un artisan en facture instrumentale. Programme 17h30-18h30 | Rencontre – Démonstration Maître d'art en facture instrumentale, Cyril Fortin présentera l'un de ses clavecins et de ses clavicordes et invitera à découvrir l'acoustique à travers les matériaux, les vibrations et la couleur du son. 18h30-20h | Atelier concert Axelle Girard, violon baroque

Jorge Silva, clavecin

Raphaël Cohen-Akenine, flûte baroque

Répertoire d'oeuvres françaises et italiennes du XVIIe et XVIIIe siècle

Mercredi 21 juin 2023, 17h30-20h00
Campus Versailles
Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles
Entrée libre et gratuite

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

