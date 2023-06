Instruments baroques : l’art et la matière Campus Versailles Versailles, 21 juin 2023, Versailles.

Le Campus Versailles et la Fondation Kairos pour l’innovation éducative – Institut de France vous invitent à une célébration des instruments et du répertoire baroques.

Cette première Fête de la Musique au Campus Versailles propose une célébration curieuse et joyeuse autour de la musique baroque, en compagnie de musiciens professionnels et amateurs et d’un artisan en facture instrumentale.

Programme

17h30-18h30 | RENCONTRE DÉMONSTRATION

Maître d’art en facture instrumentale, Cyril Fortin présentera l’un de ses clavecins et de ses clavicordes et invitera à découvrir l’acoustique à travers les matériaux, les vibrations et la couleur du son.

Après une formation d’ébéniste, Cyril Fortin découvre la restauration de pianos au CFA La Bonne Graine et auprès de professionnels à Reims et à Paris. En 1999, sa rencontre avec le Maître d’Art Johannes Carda, d’origine autrichienne, lui donne la chance de s’immerger dans la facture instrumentale du piano-forte viennois, qui puise sa source dans le clavicorde, instrument fondamental de la musique classique de Bach et de Mozart. Pendant 3 ans, Cyril se forme auprès du Maître d’Art et devient spécialiste de l’histoire de la facture, de la musique et des matériaux. Il réalise notamment la copie de clavicordes et restaure un piano-forte d’époque romantique. En 2013, il fonde l’Atelier du Tertre à Quimper, un lieu singulier qui réunit ses activités autour du bois : création et restauration de mobilier, restauration de pianos anciens et facture de piano forte et de clavicordes.

18h30-20h | ATELIER CONCERT

Axelle Girard, violon baroque

Jorge Silva, clavecin

Raphaël Cohen-Akenine, flûte baroque

Répertoire d’oeuvres françaises et italiennes du XVIIe et XVIIIe siècle – programme à venir

Informations pratiques

Mercredi 21 juin 2023 de 17h30 à 20h

Entrée libre et gratuite

Campus Versailles Grande Écurie du Roi Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://campusversailles.fr/ Inauguré en 2021 au cœur de la Grande Ecurie du château de Versailles, le Campus Versailles est un lieu de formation, de pratique et d’échange dédié au renouveau des métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence. RER C : Versailles Rive Gauche ou Versailles Chantiers ; Ligne N : Versailles Chantiers ; Ligne L : Versailles Rive Droite

