Forum de l’apprentissage Campus Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Forum de l’apprentissage Campus Versailles, 24 mai 2023, Versailles. Forum de l’apprentissage Mercredi 24 mai, 14h00 Campus Versailles Entrée gratuite sur inscription. Pour donner vie aux projets d’apprentissage, le Campus Versailles accueille les jeunes à partir de 15 ans à la recherche d’une entreprise du patrimoine ou de l’artisanat dans laquelle réaliser leur alternance. Toute l’après-midi, des speed-meetings leur permettront de se rencontrer voire d’initier un recrutement pour la rentrée de septembre.

Une vingtaine d’entreprises d’exception seront présentes pour recruter leurs apprentis de demain dans 5 filières de métiers dynamiques : patrimoine bâti, métiers d’art, gastronomie, horticulture & paysage, tourisme culturel.

Avec la participation d’Ateliers de France (Ateliers de la Boiserie, H.Chevalier, Del Boca, Ateliers Perrault, Dagand Atlantique, Compagnons de Castellane, Rémy Garnier, Bronzes de France…) et de bien d’autres entreprises : liste à retrouver sur le site web du Campus Versailles. Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/non-classifiee/forum-de-lapprentissage/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

2023-05-24T14:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00 © Campus Versailles / Lucie Lemasle

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Campus Versailles Adresse Grandes Ecuries du château de Versailles - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Campus Versailles Versailles

Campus Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Forum de l’apprentissage Campus Versailles 2023-05-24 was last modified: by Forum de l’apprentissage Campus Versailles Campus Versailles 24 mai 2023 Campus Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines