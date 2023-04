Conférence – Les métiers d’art, vecteur de transformation sociétale et d’innovation économique Campus Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Conférence – Les métiers d’art, vecteur de transformation sociétale et d’innovation économique Campus Versailles, 11 mai 2023, Versailles. Conférence – Les métiers d’art, vecteur de transformation sociétale et d’innovation économique Jeudi 11 mai, 18h00 Campus Versailles Entrée gratuite sur inscription. Cette conférence réunira des acteurs de terrain pour décrypter la manière dont l’artisanat et les métiers d’art dessinent de nouvelles dynamiques productives et de management qui influencent aujourd’hui le développement des territoires, les modèles d’innovation et les nouvelles aspirations sociétales. Depuis l’industrialisation des économies européennes au XIXe siècle, de nombreux auteurs ont prophétisé la disparition de l’artisanat. Force est de constater qu’il n’en a rien été. Au cours du XXe siècle, l’artisanat a fait preuve d’une grande stabilité en France et en Europe. Depuis le début du XXIe siècle, il connaît même une nouvelle phase d’attractivité en France.

Le secteur de l’artisanat compte aujourd’hui 1,5 million d’entreprises et emploie plus de 3 millions d’actifs. En 2018, il représentait plus d’un quart des créations d’entreprises (INSEE Références, 2020). Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-les-metiers-dart-puissant-vecteur-de-transformation-societal-453010826577 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00 @ SOE Stuc et Staff

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Campus Versailles Adresse Grandes Ecuries du château de Versailles - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Campus Versailles Versailles

Campus Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Conférence – Les métiers d’art, vecteur de transformation sociétale et d’innovation économique Campus Versailles 2023-05-11 was last modified: by Conférence – Les métiers d’art, vecteur de transformation sociétale et d’innovation économique Campus Versailles Campus Versailles 11 mai 2023 Campus Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines