[Rendez-vous d’Exception] La vie des choses Campus Versailles, 31 mars 2023, Versailles. [Rendez-vous d’Exception] La vie des choses 31 mars et 1 avril Campus Versailles Découvrez le Campus Versailles au travers d’un Rendez-vous D’Exception Lampe, vase, canapé, table, sac, livre ou encore papier peint : derrière leur fonction utilitaire, ces œuvres ou ces objets artisanaux cachent des histoires fascinantes. Des matériaux sublimés ou réinventés, une succession d’heureux accidents, des sources d’inspiration étonnantes ou une combinaison inédite de savoir-faire leur donnent un caractère unique, une personnalité.

Tous ces secrets de fabrication seront contés par leurs auteurs, en présence des objets, sous forme de présentations flash esquissant les étapes d’un voyage au pays des choses. Programme : Au fil d’une déambulation libre dans les espaces, découvrez les objets d’art, leur vie et leur histoire, présentés et mis en scène par leurs artisan·e·s lors de présentations illustrées de 15 minutes. Dates des Rendez-vous D’Exception : Vendredi 31 mars – 10h et 14h

Samedi 1er avril – 10h et 14h Conditions de réservation : Gratuit sur inscription en ligne via notre site web à partir du 3 mars 2023 : https://campusversailles.fr/agenda/rendez-vous-dexception-la-vie-des-choses/

Ville de Versailles – Marc O' Carion

