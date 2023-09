Visite guidée du Grand Château de Valrose et son domaine Campus Valrose Nice, 16 septembre 2023, Nice.

Visite guidée du Grand Château de Valrose et son domaine 16 et 17 septembre Campus Valrose Inscription en ligne

Découvrez l’histoire fascinante et la richesse culturelle de notre campus lors des Journées Européennes du Patrimoine ! Du 16 au 17 septembre 2023, Université Côte d’Azur vous ouvre les portes de son campus Valrose pour une expérience inoubliable.

Laissez-vous guider par nos experts passionnés et plongez dans une visite captivante qui met en lumière l’évolution de notre institution au fil des siècles.

Que vous soyez amateur d’histoire, curieux ou simplement en quête d’une expérience enrichissante, les Journées Européennes du Patrimoine sur le campus Valrose vous réservent des moments d’émerveillement et de découverte. Rejoignez-nous les 16 et 17 septembre 2023 pour une immersion unique dans le patrimoine culturel et académique d’Université Côte d’Azur.

Ensemble, célébrons la passion du savoir et l’innovation !

https://univ-cotedazur.fr/universite/patrimoine/decouvrez/valrose

Merci de venir 20min avant votre visite pour passer la vérification des billets et pour rejoindre votre groupe. Une visite toutes les 30min. Dernier départ à 16h30.

Campus Valrose 28 avenue Valrose – 06100 Nice Nice Saint-Maurice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 15 10 05 https://univ-cotedazur.fr/lieux/valrose [{« type »: « link », « value »: « https://centredupatrimoinevdn.tickeasy.com/fr-FR/produits »}] [{« link »: « https://univ-cotedazur.fr/universite/patrimoine/decouvrez/valrose »}] https://centredupatrimoinevdn.tickeasy.com/fr-FR/produits L’une des plus belles propriétés de la Riviera sous le Second Empire, le château de Valrose est aujourd’hui un Campus universitaire, siège d’Université Côte d’Azur et de la Faculté des Sciences. Classé Monument historique, ce site d’exception au coeur d’un immense parc paysager constitue l’un des éléments majeurs du périmètre de Nice inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre de la « ville de la villégiature d’hiver de Riviera ». Ligne 1 arrêt Valrose Université / Ligne 11, arrêt Vallot – Ligne 37, arrêt Valrose

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Meriem Ksaier