Sarthe IN SITU Campus universitaire (le mardi 26 septembre) et Plaine des Glonnières (le mercredi 27 septembre) Le Mans, 26 septembre 2023, Le Mans. IN SITU 26 et 27 septembre Campus universitaire (le mardi 26 septembre) et Plaine des Glonnières (le mercredi 27 septembre) En s’appuyant sur l’architecture urbaine, en dansant, en chantant et en se livrant aussi à des improvisation clownesques, cinq interprètes offriront aux badauds déprimés et tristouilles une bouffée d’oxygène, une gorgée d’allégresse, une goulée de bonheur au sein de l’espace public… Campus universitaire (le mardi 26 septembre) et Plaine des Glonnières (le mercredi 27 septembre) Av. Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

