Festival Campulsations 28 et 29 septembre Campus universitaire de Talence

Cette 16 édition, qui se déploie aussi dans toute la Nouvelle Aquitaine, se tiendra les 28 et 29 septembre 2023 à l'(S)pace Campus, sur le domaine universitaire de Bordeaux Montaigne, autour de concerts, de DJ sets, de stands et d’animations diverses.

Le 28, deux grands concerts seront proposés avec la pop de : « Miel de montagne» et le groupe de rap « Kekra ». Le lendemain, : rendez-vous avec un DJ set de « L’Orengeade », le groupe 1 d’indie-pop « Do not do », de rap rock« Youv Dee » et enfin de rap « Uzi Freyja ». Avis aux amateurs !

Campulsations marque la rentrée universitaire et met la culture à l’honneur. Grâce à cet événement, les étudiants découvrent les lieux culturels de leur campus et de leur ville d’études. Il s’agit aussi, le temps du festival, de créer des liens, de démontrer que les campus sont bels et bien intégrés dans , la majorité des animtions sont proposées lors du festival est gratuite.

Campus universitaire de Talence Cours de la libération 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://campulsations.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T10:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:00:00+02:00

2023-09-29T10:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:00:00+02:00