Éclats de notes, concerts et spectacles Campus universitaire de Talence, 21 janvier 2023, Talence. Éclats de notes, concerts et spectacles Samedi 21 janvier 2023, 16h00, 19h00 Campus universitaire de Talence Les professeurs de l’École de musique et Danse vous proposent un concert le 21 janvier à 16h et 19h, à l’université de Bordeaux, sur le campus de Montaigne-Montesquieu Campus universitaire de Talence Cours de la libération 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.talence.fr/ecrire-mairie/?service=Ecole%20Municipale%20de%20Musique%20et%20de%20danse »}] Concerts et spectacles de l’École municipale de musique et de danse Samedi 21 janvier à 16h et 19h

université de Bordeaux Amphithéâtre 700 (19 esplanades des Antilles – Pessac)

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T20:00:00+01:00

