Pessac Course – Burdi’Color 2023 Campus universitaire de Pessac Pessac, 8 octobre 2023, Pessac. Course – Burdi’Color 2023 Dimanche 8 octobre, 09h00 Campus universitaire de Pessac Sur inscription. Tarifs en ligne. Burdi’color c’est quoi ? C’est un parcours pédestre de 5km tout en couleurs associé à un festival de musique. Le chronomètre n’est pas de mise, seuls l’amusement, la bonne humeur et la convivialité comptent. Pour le côté Festival, il sera constitué de groupes locaux et d’une tête d’affiche ! Comment ça fonctionne ? Chaque kilomètre, une zone de coloriage, dans laquelle des bénévoles lancent de la poudre de couleur sur les participants. A chaque zone sa couleur. A l’arrivée, tous les coureurs se regroupent sur le village course, devant la scène, pour une explosion de couleurs, en musique, et en ambiance. Quid de la poudre colorée ?

La poudre colorée utilisée est 100% naturelle, conçue à base de fécule de maïs et de colorants naturels. Elle ne présente aucun risque pour la santé des participants et pour l’environnement. La panoplie du coureur : Un tshirt Burdi’Color

Un bandana de l’événement

Une paire de lunettes, pour vivre l’aventure confortablement.

Un bracelet officiel de l’événement

Campus universitaire de Pessac Campus pessac Pessac 33600 France

